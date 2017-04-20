بالصور.. تشييع جثمان "شريف حبيب" شهيد كمين "سانت كاترين" في جنازة عسكرية

بني سويف - أحمد كامل:

شيّع المئات من أهالي بني سويف، اليوم الخميس، جثمان جمال محمد سعيد، أمين شرطة من قرية بني رضوان، في جنازة عسكرية، والذي استشهد خلال تبادل لإطلاق النيران مع مسلحين بكمين في سانت كاترين جنوب سيناء.

وأدى المشيعون، يتقدمهم شريف حبيب، محافظ بني سويف، صلاة الجنازة على جثمان الشهيد بمسجد عمربن عبد العزيز بمدينة بني سويف، بحضور اللواء عادل التونسي، مدير الأمن، واللواء يسري، خضر السكرتير العام، والعديد من قيادات المحافظة الأمنية والعسكرية والتنفيذية بالمحافظة.

وأعرب محافظ بني سويف عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يمنح أهله وذويه نعمة الصبر والسلوان، مؤكدًا أن الأعمال الإرهابية لن تنال من عزيمة الشعب المصرى بل تزيده إصرارًا على القضاء على الإرهاب والوقوف في وجه كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن.