وزير الصحة: 2017 هو عام المرأة المصرية.. والدولة تولي الاهتمام لسيدات الصعيد

كتبت- مادي غيث:

قال الدكتور أحمد عماد راضي - وزير الصحة والسكان، إن العام الجاري هو عام المرأة المصرية، مؤكدًا أن الحكومة تتجه حالياً إلى الاهتمام بالمرأة في صعيد مصر.

وأضاف راضي - خلال افتتاح أول مؤتمرًا طبياً تقيمه مؤسسة الأهرام بمناسبة عام المرأة بعنوان "خاطرة طريق للنهوض بصحة المرأة المصرية"، تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزاراء، الخميس - :"يوجد ٤٨ مستشفى أمراض نساء وولادة وأطفال في صعيد مصر ، وهو ما يؤكد الاهتمام الذي توليه الدولة للمرأة المصرية.

وأشار وزير الصحة، إلى أن المؤتمرات ستتجه هذا العام إلى الاهتمام بصحة المرأة المصرية، وستناقش كافة الأمراض التي تواجهها، فضلًا عن سُبل الوقاية منها، ومنها:"أمراض الثدي، وهشاشة العظام".

وترأس المؤتمر الدكتور أحمد عكاشة - أستاذ الطب النفسي، بمشاركة وزير الصحة، فيما حضر عددٌ من أطباء التخصصات المختلفة.