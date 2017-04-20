«قبل ما تنزل السوق».. تعرف على أسعار أشهر السيارات المستعملة

التحرير

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تمضي الشهور دون تحسن فعلي في حركة تجارة السيارات بشقيها المستعمل والجديد، وينظر الجمهور في الوقت الحالي إلى سوق العاشر على أنه آخر أمل لها لشراء سيارة مستعملة تتلاءم أسعارها مع الميزانية المرصودة للشراء، والتي بالطبع باتت لا تكفي لشراء إصدار جديد، بما في ذلك السيارات الصينية.

وفي هذا السياق، تقدم "التحرير" نظرة عامة على أسعار السيارات المستعملة في سوق الحي العاشر بمدينة نصر قبل أيام نشاطه الرسيمية يومي الجمعة والأحد..

هيونداي فيرنا

تتراوح أسعارها الأوتوماتيك للموديلات من 2010 إلى 2016 بمستويات تتراوح بين 110 آلاف إلى 165 ألف جنيه، وذلك في إطار الحالة الحالية للسوق، فيما تتراوح أسعار إصداراتها المانيوال من 100 ألف جنيه إلى 155 ألف جنيه.

نيسان صني

واحدة من السيارات الشهيرة في السوق المصرية بالوقت الحالي، واستطاعت من خلال الشكل الجديد والذي ظهر في 2014 الحصول على شريحة كبيرة من السوق، ويتراوح سعرها من 100 إلى 180 ألف جنيه للموديلات من 2010 وحتى 2016.

ميتسوبيشي لانسر

تمتلك تاريخًا طويلًا في السوق المصرية، وهي واحدة من السيارات التي ظهرت بقوة في الآونة الأخيرة، وتتراوح أسعار موديلاتها من 2010 إلى 2015 في الفئة السعرية من 150 ألفًا إلى 300 ألف جنيه.

أوبل أسترا

واحدة من السيارات التي استطاعت حديثًا إثبات وجودها بشكل واضح، وتعرض موديلاتها بين أعوام 2012 وحتى 2016 بأسعار تتراوح من 230 ألف جنيه وحتى 290 ألف جنيه.

بيجو 301

ظهرت بقوة منذ 2014، واستطاعت أن تكون لها شريحة من مبيعات السوق المصرية، وتعرض موديلاته من ذلك الوقت وحتى الآن بأسعار تبدأ من 150 ألف جنيه وحتى 210 آلاف جنيه.

شيفروليه أوبترا

حافظت على نجاحها بالسوق المصرية بشكل أساسي حتى بعد إصدار الشكل الجديد، وتعرض موديلاتها من 2010 وحتى 2016 بأسعار من 100 ألف إلى 210 آلاف جنيه.