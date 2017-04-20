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غادة صقر تطالب الحكومة بإنهاء مشكلة المعتمرين في مطار القاهرة

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غادة صقر تطالب الحكومة بإنهاء مشكلة المعتمرين في مطار القاهرة غادة صقر تطالب الحكومة بإنهاء مشكلة المعتمرين في مطار القاهرة

التحرير

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ناشدت النائبة غادة صقر، عضو مجلس النواب، بسرعة حل مشكلة آلاف المعتمرين المنتظرين في مطار القاهرة على مدار ثلاثة أيام دون حل لمشكلتهم.

وأشارت صقر، فى تصريحات صحفية لها اليوم الخميس، إلى أن المعتمرين افترشوا أرضية المطار وتكدس المئات منهم داخل وخارج صالات السفر وداخل بوابات السفر بعد إنهاء إجراءات سفرهم بسبب عدم وجود عدد كاف من الطائرات والعاملين بمحطة الشركة في المطار لاستيعاب الأعداد المغادرة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن تأخر إقلاع رحلات للخطوط الجوية ، تسبب في وفاة أحد المعتمرين ممن تأخرت رحلاتهم بسبب إصابته بحالة إعياء شديدة وتم نقله لأحد المستشفيات القريبة من المطار، مطالبًة الحكومة بسرعة التحرك رحمة بهم وبكبار السن منهم، حيث إن غالبية المعتمرين من كبار السن.

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التحرير

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