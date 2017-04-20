برلماني يطالب بمد فترة دور الانعقاد الثاني لإنهاء القوانين

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طالب النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بمد فترة دور الانعقاد الثانى للبرلمان، والتى من المفترض أن ينتهى فى شهر يونيو المقبل، لحين الانتهاء من مشروعات القوانين المطلوبة لهذه الفترة لإرساء الاستقرار ودفع عجلة التنمية.

وأوضح بدوى، فى تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أن هناك العديد من القوانين التي لم ينته المجلس منها حتى الآن وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد، مؤكداً أن الانتهاء منها أهم بكثير من إجازة البرلمان قائلاً "البلد فى حالة طوارئ والنواب هيبذلوا كل جهدهم لمساندة البلد وإصدار التشريعات والقوانين المهمة".