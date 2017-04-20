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الفريق مميش لـ«التحرير»: مشروع تمويل السفن سيزيد عائدات قناة السويس

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الفريق مميش لـ«التحرير»: مشروع تمويل السفن سيزيد عائدات قناة السويس الفريق مميش لـ«التحرير»: مشروع تمويل السفن سيزيد عائدات قناة السويس

التحرير

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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، إن مشروع تمويل السفن قيد الدراسة، لبدء مرحلة التنفيذ قريبا.

وأكد "مميش"، في تصريحات للتحرير، أن الهيئة تلقت عدة عروض، يتم مراجعتها لاختيار الأفضل، لافتا بأن هذا المشروع "سيكون من أهم الخدمات التي تقدم للسفن اثناء عبورها وسيزيد من إيرادات القناة".

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن إجمالي حمولات وأعداد السفن المارة بقناة السويس في تزايد مستمر منذ مطلع العام الجاري، مؤكدا "كما توقعنا بعد افتتاح المجرى الملاحي الجديد وهذا يعود بالخير على بلدنا".

وشدد الفريق مهاب مميش، على أن دور الهيئة لا ينحصر في تحصيل رسوم مرور السفن فقط، بل لها دور مجتمعي، مشيرا إلى المؤتمر الطبي العالمي الذي ستنظمه الهيئة؛ لرفع مستوى الخدمة الطبية بمدن القناة، مختتما تصريحاته قائلا "نريد أن نكون منارة علمية واجتماعية كأهم قناة ملاحية في العالم".

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التحرير

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