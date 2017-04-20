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بالفيديو.. مقتل 34 تكفيريا شديد الخطورة في غارة جوية بسيناء

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بالفيديو.. مقتل 34 تكفيريا شديد الخطورة في غارة جوية بسيناء بالفيديو.. مقتل 34 تكفيريا شديد الخطورة في غارة جوية بسيناء

التحرير

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استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى القضاء على البؤر الإرهابية واستهداف مناطق تجمع العناصر التكفيرية بشمال ووسط سيناء، فقد واصلت القوات الجوية دعمها لعناصر إنفاذ القانون لاستهداف أوكار وعربات العناصر الإرهابية.

وذكرت الصفحة الرسمية للعقيد تامر الرفاعي المتحدث باسم القوات المسلحة، أنه بناءً على المعلومات الواردة من الأجهزة الأمنية عن أماكن البؤر الإرهابية وتحركات العناصر التكفيرية، تمكنت القوات الجوية من استهداف وتدمير عدد من البؤر الإرهابية، فضلا عن تدمير 4 عربات ربع نقل خاصة بالعناصر التكفيرية، وبالتحرى من الأجهزة الأمنية المعنية عن نتائج القذف الجوى تبين مقتل 19 فردا تكفيريا شديد الخطورة، منهم أحد القادة البارزين داخل ما يسمى بتنظيم أنصار بيت المقدس "رئيس اللجنة الشرعية بالتنظيم"، والمسئول عن الاستجواب داخل التنظيم، و11 فردا تكفيريا من المنتمين للتنظيم من محافظات الوادى، و4 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة.

وتواصل القوات القوات الجوية دعمها لعناصر إنفاذ القانون بشمال ووسط سيناء لتكثيف عملياتها النوعية للقضاء على باقى البؤر الإرهابية والعناصر التكفيرية ودحر الإرهاب بشمال ووسط سيناء.

 

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التحرير

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