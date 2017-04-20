تعرف على خريطة الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة اليوم

التحرير

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شهدت محاور القاهرة والجيزة اليوم الخميس، ظهور كثافات مرورية متحركة، ظهرت أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من مناطق الجيزة ومتجه لشرق القاهرة وأعلى منطقة الشهيد حتى منزل رمسيس وكذلك بمطلع أكتوبر من العروبة ومتجه لوسط البلد والجيزة بأعلى الوصله المعلقة وبمنزل محور النصر.

صلاح سالم

وظهرت أيضا كثافات مرورية أمام القادم من محور صلاح سالم فى طريقه إلى نفق الأزهر حتى ميدان الأوبرا ومن العروبة اتجاه المطار، وتكرر الأمر بميدان التحرير ومناطق عابدين بكورنيش النيل أمام وزارة الخارجية وبنزلة كوبرى 15 مايو، وللقادم من المعادى وفى طريقه إلى مناطق شرق القاهرة ومحور النصر للقادم من ميدان رابعة العدوية وفى طريقه للعباسية.

دائرى المرج

وشهد الدائرى كثافة مرورية للقادم من أعلى المرج الجديدة، وكذلك الأمر أعلى منطقة المنيب للمتجه إلى المعادى وللقادم من البحر الأعظم ومتجه للجلاء عن طريق شارع النيل السياحى وشهد محور صفط اللبن كثافات أخرى للمتجه من 6 أكتوبر ومتجه لمنزل جامعة القاهرة يفضل التوجه لمنزل أحمد عرابى.

كوبرى الفنجرى

فى حين تباطأت حركة السيارات أعلى كوبرى الفنجرى القادم من الحدائق ومتجه لمحور النصر، يفضل توجه السيارات لشارع مصر والسودان للمتجه لنفق أحمد سعيد لتخفيف الأحمال عن الطريق، وظهرت أحجام مرورية بطريق الأوتوستراد للقادم من حلوان ومتجه أعلى نفق الزهراء وحتى مطلع الدائرى.

دائرى المنيب

وتباطأت حركة السيارات على الطريق الدائرى للمتجه من الأقاليم باتجاه القاهرة ومن المرج اتجاه السلام وكذلك الأمر للمتجه من المنيب اتجاه الأوتوستراد ومن الصحراوى اتجاه المريوطية وسط انتشار الخدمات المرورية أعلى كل الطرق.

الجيزة

وظهرت شوارع الجيزة كثافات مرورية منها شارع مراد والنيل السياحى للمتجه إلى الوراق وميدان الكيت كات بسبب أعمال إنشاء نفق السيارات لميدان النهضة وبشارعى فيصل والهرم للمتجه إلى ميدان الجيزة، وظهرت أحجام مرورية بمطلع 15 مايو للقادم من سفنكس ومتجه لوسط البلد.

محور 26 يوليو

وكذلك ظهرت كثافات مرورية بمحور 26 يوليو أمام القادم من أكتوبر وفى طريقه إلى ميدان لبنان، كذلك الأمر فى شارع فيصل وصولا إلى محطة مترو جامعة القاهرة وبشارع الهرم وصولا إلى ميدان الجيزة وشارع التحرير حتى ميدان الدقى وصولا إلى شارع السودان الذى ظهرت به أحجام مرورية أمام مزلقان ناهيا وأرض اللواء وأسفل المحور بسبب المواقف العشوائية.

الإسكندرية الزراعى

وظهرت كذلك كثافات مرورية، أعلى طريق إسكندرية الزراعى للمتجه من الأقاليم وصولا إلى القاهرة وكذلك الأمر فى الاتجاه العكسى وتباطأت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى بالمنيب والمريوطية بسبب زيادة الأحمال وبنزلة شارع البحر الأعظم وصولا لكورنيش النيل حتى الوراق فى ظل انتشار الخدمات المرورية.