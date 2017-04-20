«قومي المرأة» يشارك فى المعرض السنوي للأسر المنتجة

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يشارك المجلس القومي للمرأة فى المعرض السنوي للأسر المنتجة "ديارنا أبريل 2017"، الذي يقوم بتنفيذه وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك خلال الفترة من 19- 30 أبريل 2017 بصالة الصندوق الاجتماعي للتنمية بأرض المعارض بمدينة نصر بمحافظة القاهرة من خلال التسويق لمنتجات سيدات وشابات في 11 محافظة.

وأكد المجلس أن ذلك يأتي في إطار تسويق وتطوير منتجات سيدات وشابات مصر، صاحبات الحرف والمنتجات بالمعارض المختلفة من أجل زيادة دخلهن وتعريفهن بالجهات التصديرية، من خلال تنفيذ برنامج تطوير المنتجات التقليدية، وجدير بالذكر أن اشتراك المجلس في المعارض يمثل قناة من قنوات التسويق التى يسهم المجلس في فتحها للسيدات، بالإضافة أيضا إلى القيام بالتنسيق مع الأسواق الحرة بمطار جمهورية مصر العربية لتخصيص أماكن لعرض منتجات السيدات الحرفيات والاتفاق مع المؤسسات المصرفية لتخصيص منتجات السيدات والشابات المتميزات كهدايا لعملائها.