فريق عمل من الآثار والتنمية المحلية لإعادة تجميل شارع المعز

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وجه الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، بتشكيل فريق عمل يضم ممثلين من الآثار والمحافظة ووزارة التنمية المحلية وجهاز التنسيق الحضاري، لتحديد كل المتطلبات اللازمة لإعادة الانضباط إلى شارع المعز لدين الله الفاطمي، ورفع كل الإشغالات والمخالفات البنائية، وتنفيذ كل قرارات الإزالة والترميم الصادرة من الحي، ووضع آلية عمل للظهور فى الشارع بالمستوى اللائق على مدار اليوم بالكامل.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أمس، شارك بها الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والمهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، بشارع المعز لدين الله الفاطمي للوقوف على حالة الشارع، والعمل على استكمال أعمال التطوير به وتحويله إلى مزار عالمي.

وأشار عبد الحميد إلى أن شارع المعز الذي يمتد من بوابة الفتوح إلى شارع الأزهر يعد متحفا مفتوحا بقلب القاهرة لما يحويه من كنوز معمارية وطبيعة خاصة وهو قبلة للسائحين والمصريين من داخل وخارج القاهرة، ولذا يجب علينا الحفاظ عليه وعدم السماح بأي تعديات أو إشغالات، وأكد المحافظ على رئيس حي وسط بالتنبيه على المحلات بعدم التعدي على الأرصفة، وفي حالة التجاوز يتم إنذاره ثم الإغلاق في حالة الإصرار على تكرار المخالفة.

كما شدد على ضرورة الالتزام بوجود السيارات الكهربائية لنقل المواطنين بطول الشارع في الاتجاهين على مدار اليوم وتسهيلا على مرتادي الشارع.

من جانبه، قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إنه جار استكمال أعمال التطوير بمنطقة بيت القاضي وإعادة توظيف مبنى صك العملة وقسم الجمالية القديم بما يتناسب مع النسق العام للمنطقة.