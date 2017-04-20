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عبد الحفيظ: لم تصلنا عروض احتراف حتى الآن.. وأزمة متعب وفتحي انتهت

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عبد الحفيظ: لم تصلنا عروض احتراف حتى الآن.. وأزمة متعب وفتحي انتهت عبد الحفيظ: لم تصلنا عروض احتراف حتى الآن.. وأزمة متعب وفتحي انتهت

التحرير

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أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن العروض التي وصلت لضم سعد سمير وأحمد حجازي وعلى معلول وأكرم توفيق لاعبي فريقه لم تصل بشكل رسمي حتى الآن.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات إذاعية لبرنامج "من الآخر"، الذي يقدمه محمد شبانة: «الأهلي لا يقف أمام مستقبل أي لاعب لكن العروض لم تصل بشكل رسمي ومعنى كلامي عرض بفاكس لكن كلام الوكلاء بدون أوراق رسمية ليس رسميا بالنسبة لي والنادي». 

وأبدى عبد الحفيظ اندهاشه حول رحيل عماد متعب نهاية الموسم قائلا: «مين قال الكلام  ده جددنا عقد متعب وغالي والكرة بها متغيرات وكل شيء وراد، هدفنا حاليا التركيز في بطولة الدوري وتأجيل أي قرار لنهاية الموسم».

موضحًا «نحن لسنا في المدينة الفاضلة، وأزمة متعب وفتحي انتهت تماما، من حق وسائل الإعلام أن تتحدث، لكن عليهم تحري الدقة والتفرقة بين الخبر والمعلومة الصحيحة».

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التحرير

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