عبد الحفيظ عن الصفقات الجديدة: «شخصية البطل تحكمنا»

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أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن حسام البدري، المدير الفني، لم يحسم الصفقات الجديدة حتى الآن، موضحًا «ستحسم مع نهاية الموسم».

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات إذاعية لبرنامج «من الأخر» الذي يقدمه محمد شبانة: «الفرق مليئة باللاعبين المميزين لكن أهم ما يحكمنا في الصفقات التي سنبرمها في الصيف هي شخصية اللاعبين».

وأضاف،«يجب أن تكون صفقاتنا الجديدة لديها شخصية البطل، من تحمل الضغوط الجماهيرية والإعلامية، والتعامل مع كل المتغيرات سواء الإيجابية أو السلبية،، فشخصية اللاعب شيء مهم جدا بالنسبة لنا».