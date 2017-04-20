بالصور.. مصممة أزياء: فستان ريم البارودي شبيه بـ "باتمان"

كتبت- ميرا ماهر

قامت الفنانة "ريم البارودي" بعمل جلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بشكل مختلف لمتابعيها، بعدسة المصور محمود عاشور.

وظهرت "ريم" في الصور ترتدي فستاناً طويلاً أسود بأكمام طويلة مربوط بذيل طويل يظهر متطاير في الصور، حيث أطلَت فيه وهي تستعرض رشاقتها وخسارتها للوزن . كما ظهرت بلون شعر فاتح على غير المعتاد مع لون بشرة برونزية.

وذكرت مصممة الأزياء "سالي ضياء الدين" لـ "مصراوي" تعليقاً على جلسة التصوير، أنه رغم ظهور الممثلة ريم البارودي بشكل غير مألوف على محبيها، ولكنها وفقت تماماً في اختيار الألوان، بالنسبة للفستان والشعر والبشرة، حيث كان التناسق واضحاً في جلسة التصوير.

وأضافت سالي: "لكن بالرغم من ذلك، فاختيار الفستان باللون الأسود اللامع لم يكن موفقاً بالمرة" معلقة بأنه يمكن للفستان أن يناسب جلسة تصوير، ولكن لا يمكن ارتدائه في أي مناسبة، بسبب بروز اللون الأسود عليه بشكل مبالغ فيه، مما جعله شبيهاً بـ "باتمان".

استعانت ريم بلمسات خبير التجميل "علاء التونسي" للماكياج، وجاء "لوك" الشعر من توقيع "حمو محسن"، أما الفستان فمن تصميم مصمم الأزياء "أحمد عبد الله".