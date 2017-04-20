رابطة المحترفين تعلن عن فريق العام في «البريمير ليج»

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أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين، التشكيلة المثالية لأفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز عن الموسم الجاري.

وسيطر فريقي تشيلسي وتوتنهام على تشكيلة فريق العام، في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمير ليج»، حيث ضمت التشكيلة 4 لاعبين من البلوز متصدر المسابقة حتى الآن، ومثلهم من هوتسبير الوصيف.

ضمت التشكيلة من تشيلسي، لاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي، والجناح البلجيكي إيدن هازارد، وقلبي الدفاع جاري كاهيل الإنجليزي ودافيد لويز البرازيلي.

ومن توتنهام هوتسبير ضمت كل من المهاجم الإنجليزي هاري كين، وصانع الألعاب الإنجليزي ديلي ألي، والظهير الأيسر الإنجليزي داني روز، والظهير الأيمن الإنجليزي كايل والكر.

كما ضمت التشكيلة الدولي الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد، والدولي البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم نادي إيفرتون، والسنغالي الدولي ساديو ماني جناح نادي ليفربول.

وجاء التشكيل بالشكل التالي...

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: كايل والكر - دافيد لويز - جاري كاهيل - داني روز

خط الوسط: إيدن هازارد - نجولو كانتي - ديلي ألي - ساديو ماني

خط الهجوم: روميلو لوكاكو - هاري كين