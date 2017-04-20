هل تذكرون الرجل الذي رقد على البيض؟.. هذه نتيجة تجربته - فيديو وصور

كتب - علي أحمد:

بعد 3 أسابيع من تجربة المثيرة للجدل، خرج فرخ "كتكوت" من بيضة وضعت مع بيضات أخرى في مركز الفن المعاصر في قصر طوكيو بالعاصمة الفرنسية، باريس، والتي قام فنان فرنسي بالرقاد عليها طوال هذه الفترة.

وحاكى الفنان الفرنسي الفنان أبراهام بوانشيفال دجاجة بالرقاد على عشر بيضات داخل حاوية زجاجية واستخدام حرارة جسده حتى تتم عملية الفقس.

وبحسب راديو "مونت كارلو" "بوانشيفال" عن ابتهاجه بالاضطلاع بدور الدجاجة الحاضنة قائلا إنه سعيد بالمساهمة في تفقس "فراخ" والتي ستبقى معه حيث ولدت لمدة اثنين وسبعين ساعة ثم تُنقل إلى مزرعة والده الذي يعيش في منطقة النورماندي لتنمو في الهواء الطلق.

وليست هذه المرة الأولى التي يتوصل خلالها هذا الفنان إلى إنجازات فنية يراها البعض غريبة ولكن أبراهام بوانشوفال ينظر إليها كجزء من تجارب إبداعية ثرية يبذل فيها جهودا جسدية وفكرية استثنائية.

وإنجازات هذا الفنان السابقة متعددة. ففي عام 2012 مثلا بقي أبراهام بوانشوفال مدفونا تحت الأرض لمدة أسبوع في حفرة ضيقة. وفي عام 2014 أمضى أسبوعين داخل دب محنط في متحف الصيد والطبيعة في باريس. وفي عام 2015 قطع نهر الرون في زجاجة ضخمة طولها ستة أمتار.

وبعد أن تُفرج كل البيضات التي يحضنها الفنان في مركز الفن المعاصر في باريس والذي يعرف باسم "قصر طوكيو"، سيبدأ أبراهام بوانشوفال في الإعداد لعملية إبداعية جديدة هي المشي فوق السحب.

بقي القول إن هذا الفنان هو أيضا أستاذ جامعي في مدرسة الفن العليا بمدنية " آكس أون بروفانس" الواقعة في الجنوب الفرنسي.