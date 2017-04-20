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تأجيل طعن متهمي الهلالية و الدابودية على أحكام إعدامهم لـ4 مايو

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تأجيل طعن متهمي الهلالية و الدابودية على أحكام إعدامهم لـ4 مايو تأجيل طعن متهمي الهلالية و الدابودية على أحكام إعدامهم لـ4 مايو

مصراوي Masrawy

محكمة جنايات قنا

كتب- طارق سمير:

قررت محكمة النقض برئاسة المستشار مصطفى شفيق، تأجيل نظر الطعن على أحكام الإعدام الصادرة من محكمة أول درجة ضد المدانين في القضية الشهيرة إعلاميا بمعركة " الهلالية والدابودية " لجلسة 4 مايو المقبل.

وأوصت نيابة النقض في بداية الجلسة بإلغاء أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضد المتهمين، وبدأت المحكمة الاستماع إلى مرافعة الدفاع واستند دفاع المتهمين في طعنه لعدة نقاط قانونية، زعم أنها كفيلة لإلغاء حكم الإدانة الصادر ضدهم من محكمة جنايات قنا والقضاء بإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة، على رأسها الفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون.

وأصدرت محكمة جنايات قنا في 7 يونيو الماضي، حكما بإعدام 26 متهما لإدانتهم في أحداث عائلتي "الهلايل" و"الدابودية" التي شهدتها محافظة أسوان، وأسفرت عن مقتل 28 شخصا، وعاقبت 21 متهما بالسجن المؤبد، و3 متهمين بالسجن 15 عاما، و10 متهمين بالسجن 3 سنوات، و3 متهمين بالسجن 10سنوات، وحبس متهمين سنتين، كما برأت 100 آخرين.

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