ضبط 18 ألف قرص مخدر بحوزة عاطل في إمبابة

كتب - محمد شعبان:

نجحت قوات الأمن الجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، في إحباط ترويج كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بمنطقة إمبابة.

وردت معلومات للواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإتجار عاطل في المواد المخدرة، واعتزامه ترويج شحنة من الأقراص المخدرة.

وأعد العقيد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث شمال الجيزة، خطة مُحكمة للإيقاع بالمتهم، حيث تم إعداد أكمنة سرية تحت إشراف العميد شرف الجمل، رئيس مباحث القطاع.

وتمكنت مأمورية بمشاركة المقدم محمد ربيع، رئيس مباحث إمبابة، من ضبط المتهم، وبحوزته 18 ألف قرص مخدر، ومبلغ 500 جنيه.

وأمام اللواء محمد عبد التواب، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أقر المتهم بحيازته للأقراص بقصد الإتجار، والمبلغ من حصيلة البيع.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.