بالصور.. اكتشاف 350 تمثالًا أثريًا في مقبرة "أوسر حات" بالأقصر

الأقصر – محمد محروس:

أعلن الدكتور مصطفى وزيري، مدير عام منطقة آثار الأقصر ورئيس البعثة المصرية المكتشفة لمقبرة "أوسر حات" بالبر الغربي، عن اكتشاف 350 تمثالًا جديدًا بالمقبرة، ليصبح عدد التماثيل المكتشفة 1400 تمثال.

وأشار مدير آثار الأقصر، في تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن الكشف الأثري الجديد مهم جدًا، حيث تعود المقبرة لأحد النبلاء بالدولة الحديثة، وهو "أوسر حات"، الذي لقب بـ"مستشار المدينة"، وهو لقب نادر لم يطلق سوى على شخصين في هذه الفترة.

كان خالد العناني، وزير الآثار، أعلن أول أمس، عن اكتشاف مقبرة مستشار المدينة "أوسر حات" على أيدي بعثة مصرية خالصة بقيادة الدكتور مصطفى وزيري، مدير آثار الأقصر، تعود للأسرة ١٨ بالدولة القديمة، بمنطقة دراع أبو النجا بالبر الغربي، في حضور الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، والسفير الفرنسي بالقاهرة أندريه باران، والدكتور محمد عبدالعزيز، مدير منطقة آثار الأقصر.

وقال وزير الآثار إنه أعطى إشارة البدء للعمل بالمنطقة أوائل هذا العام، حيث أسفرت أعمال البعثة عن هذا الكشف الأثري، الذي يعود للأسرة الـ18، بعد رفع ٤٥٠ مترا مكعبا من الردم، الذي كان يغطي الموقع.

وأشار الوزير إلى أن المقبرة الجديدة تضم فناءً مفتوحا وصالة مستعرضة وأخرى طولية، تنتهي ببئر بعمق ٧ أمتار، وأنها استخدمت في عصر الأسرة الـ٢١، التي اشتهرت بأنها فترة "لصوص المقابر"، حيث عثرت البعثة على ٦ توابيت ومومياوتين و1050 تمثالا أوشابتيا بعضها من التراكوتا في حالة جيدة جدا.