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إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ببني سويف

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إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ببني سويف إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ببني سويف

مصراوي Masrawy

انقلاب سيارة نقل - ارشيفية

بني سويف ــ أحمد كامل:

أصيب 7 أشخاص، اليوم الأربعاء، انقلاب سيارة ربع نقل على طريق "الشنطور- سمسطا" جنوب غرب بني سويف.

استقبل مستشفى سمسطا المركزي: "زياد عيد عبد العظيم 7 سنوات مقيم بقرية دشطوط (كدمات باليد اليسرى)، وشقيقته سمر 11 سنة (كسر بالذراع الأيسر وخرج قطعى بالأصبع الأوسط)، رشا عبد الرازق عبد الله 29 سنة، من القرية ذاتها (اشتباه كسر بالكتف الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج)، عبد المنعم حسن صابر 57 سنة (سجحات بالوجه والظهر والساق اليسرى)".

كما استقبل المستشفى: "عنايات جابر سيد 40 عامًا مقيمة بقرية دشطوط مصابة بـ(اشتباه ما بعد الارتجاج وتهتك بالأسنان والفك الأيسر)، ومحمد مرزوق محمد 45 سنة (اشتباه كسر بالكتف الأيمن)، ونادي عبد المقصود محمد 56 سنة، مقيم بقرية كوم الرمل (كسر بالساعد الأيمن وجرح قطعى باليد اليسرى).

حُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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