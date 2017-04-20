افتتاح "قسم الاستقبال" بمستشفى المنيا الجامعي.. مايو المقبل.. "صور"

المنيا - ريمون الراوي:

تفقد اليوم الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، اليوم الخميس، سير العمل بقسم الاستقبال الجديد بالمستشفي الجامعي الرئيسي؛ للوقوف على أعمال وتجهيزات القسم للبدء باستقبال مواطني محافظة المنيا والمحافظات المجاورة.

وأكد الدكتور جمال أبو المجد أن قسم الاستقبال متوقع افتتاحه خلال الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل، لاستقبال جميع الحالات الطارئة بالمحافظة بطاقة استيعابية مبدئية تضم 17 سرير عناية مركزة و4 غرف عمليات عالية التجهبز مضادة للبكتيريا وذات ضغط هواء متغير؛ للحفاظ على عدم نقل العدوى للمرضى، بالإضافة إلى 6 أسرة إفاقة و15 سرير إقامة.

وأعطي رئيس الجامعة توجيهاته بضرورة توفير مكان لمدير الطوارئ والطبيب النائب الإدارى بالمستشفى داخل الاستقبال ليتسنى له متابعة سير العمل بالقسم، وكذلك سرعة إنهاء الأعمال والتجهيزات لحاجة أهالى المحافظة الماسة لقسم الاستقبال والطوارئ.

وخلال جولته تفقد الدكتور جمال أبو المجد أعمال الهدم الخاصة بمبنى "ج" الرئيسي وأعمال الإنشاءات بالمبني ثلاثي الأجنحة الذي يعمل بالتوازي مع قسم الاستقبال ويتسع لـ 350 سريرًا، وأيضًا الانتهاء من أعمال مستشفى الكبد وتجهيزاتها المتوقع افتتاحها خلال سبتمبر المقبل.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور حسني عبد الغني عميد كلية الطب، والدكتور أشرف عثمان مدير المستشفى الجامعى الرئيسي، والدكتور محمد إسماعيل، نائب مدير المستشفى، والدكتور محمد عبد الفتاح، الاستشارى الهندسى للمستشفى، والدكتور يونس نجيب، مدير الشئون الطبية والعلاجية بالمستشفى.