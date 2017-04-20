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بالصور.. تطهير 1000 متر بشاطئ نهر النيل من التعديات بالمنيا

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مصراوي Masrawy

إزالة التعديات بنهر النيل (1)إزالة التعديات بنهر النيل (1)

إزالة التعديات بنهر النيل (2)إزالة التعديات بنهر النيل (2)

إزالة التعديات بنهر النيل (3)إزالة التعديات بنهر النيل (3)

إزالة التعديات بنهر النيل (4)إزالة التعديات بنهر النيل (4)

إزالة التعديات بنهر النيل (5)إزالة التعديات بنهر النيل (5)

إزالة التعديات بنهر النيل (6)إزالة التعديات بنهر النيل (6)

إزالة التعديات بنهر النيل (7)إزالة التعديات بنهر النيل (7)

إزالة التعديات بنهر النيل (8)إزالة التعديات بنهر النيل (8)

إزالة التعديات بنهر النيل (9)إزالة التعديات بنهر النيل (9)

إزالة التعديات بنهر النيل (10)إزالة التعديات بنهر النيل (10)

إزالة التعديات بنهر النيل (11)إزالة التعديات بنهر النيل (11)

إزالة التعديات بنهر النيلإزالة التعديات بنهر النيل

إزالة التعديات بنهر النيل (13)إزالة التعديات بنهر النيل (13)

إزالة التعديات بنهر النيل (14)إزالة التعديات بنهر النيل (14)

إزالة التعديات بنهر النيل (15)إزالة التعديات بنهر النيل (15)

إزالة التعديات بنهر النيل (16)إزالة التعديات بنهر النيل (16)

إزالة التعديات بنهر النيل (17)إزالة التعديات بنهر النيل (17)

إزالة التعديات بنهر النيل (18)إزالة التعديات بنهر النيل (18)

المنيا ــ ريمون الراوي:

شنت أجهزة الأمن بالمنيا، حملة تفتيشية لإزالة التعديات الواقعة على المجرى المائي للنيل، بالتنسيق مع الإدارة العامة لحماية النيل، وتم تمشيط الجزر الواقعة بالنهر لضبط المخالفات، المتعلقة بقوانين البيئة والري والصرف والصيد والملاحة الداخلية بدائرة مركز أبوقرقاص.

أسفرت الحملة التي أشرف عليها اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المحافظة، عن إزالة 6 حالات تعد على النيل، وإزالة الأسوار وردم مساحة حوالي 1000 متر مربع، ووجه مدير الأمن باستمرار الجهد في هذا الصدد، وعرض المخالفين على النيابة العامة للتحقيق.

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