القوات الجوية تستهدف بؤرا إرهابية بشمال سيناء وتقتل 19 "تكفيريا"

القاهرة - (مصراوي):

نشر المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي على صفحته على "فيسبوك"، اليوم الخميس، فيديو لجهود القوات المسلحة في القضاء على البؤر الإرهابية واستهداف مناطق تجمع العناصر التكفيرية بشمال ووسط سيناء.

وأضاف الرفاعي، أن القوات الجوية استهدفت أوكار وعربات العناصر الإرهابية، بناءًا على المعلومات الواردة من الأجهزة الأمنية وتمكنت من تدمير 4 عربات ربع نقل، وبالتحري من الأجهزة الأمنية المعنية عن نتائج القذف الجوي، تبين مقتل 19 تكفيريا منهم ( أحد القادة البارزين داخل ما يسمى ب(تنظيم أنصار بيت المقدس) - رئيس اللجنة الشرعية بالتنظيم - المسئول عن الاستجواب داخل التنظيم - و"11" تكفيريا من المنتميين للتنظيم من محافظات الوادي - و"4" تكفيريين شديدي الخطورة ) .

وتابع المتحدث العسكري أن القوات الجوية تكثف عملياتها النوعية للقضاء على باقي البؤر الإرهابية والعناصر التكفيرية ودحر الإرهاب بشمال ووسط سيناء.