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تهديد أرهابي جديد لـ ” صفحة تحت الأرض ” بهذا المكان

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تهديد أرهابي جديد لـ ” صفحة تحت الأرض ” بهذا المكان تهديد أرهابي جديد لـ ” صفحة تحت الأرض ” بهذا المكان

بالرغم من نجاح وزارة الداخلية المصرية في غلق بعض صفحات تحت الأرض والقبض علي بعض مسئوليها، ألا أن بعض نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” مازلو يعرضون لها عدة منشورات مشفرة تهدد من خلالها بتنفيذ عمليات إرهابية جديدة.

حيث تداول موقع فيس بوك اليوم منشورا جديدا يهدد من خلاله بتنفيذ عمل أرهابي جديد بغرب البحر المتوسط عن طريق رسالة مشفرة وهي، ” سولفير كينج الخادم الأكبر، جاهز للتضحية.. ترقبوا الحدث غرب البحر المتوسط، في أرض التضحية المعظمة، في قلب تقدس الاديان”.

وكانت صفحة تحت الأرض قد تنبأت بعدة أعمال إرهابية قبل وقوعها بداية من حادث تفجيري طنطا والإسكندرية وحتي حادث الهجوم الإرهابي علي سانت كاترين.

 

المصدر : مصرفايف

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