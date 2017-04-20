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بيع 880 كيلو لحوم وسلع غذائية لأهالي مغاغة بأسعار مخفضة

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بيع 880 كيلو لحوم وسلع غذائية لأهالي مغاغة بأسعار مخفضة بيع 880 كيلو لحوم وسلع غذائية لأهالي مغاغة بأسعار مخفضة

مصراوي Masrawy

بيع 880 كيلو لحوم وسلع غذائية

المنيا- ريمون الراوي :

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا، طرح وبيع نصف طن من اللحوم، و70 كيلو من الدواجن المجمدة، و310 كيلو من المواد الغذائية "فول، عدس، جبنة"، بأسعار مخفضة من خلال منافذ الوحدة المحلية.

قال محمد سيد، رئيس مركز ومدينة مغاغة، إن الوحدة المحلية نظمت حملة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية، وتمكنت من إزالة 4 حالات تعدٍ بمساحة قيراطين و6 سهم، منها 3 حالات تعدٍ بجزيرة شارونة بمساحة 1 قيراط و12 سهمًا، وحالة بقرية أبا البلد بمساحة 18 سهمًا.

وفي سياق متصل، رفعت الوحدة المحلية أثناء متابعة الحالة اليومية للنظافة 278 متر مكعب من القمامة والمخلفات الصلبة على مستوى الأحياء والشوارع الرئيسية بالمدينة والقرى التابعة، في إطار عودة النظافة للطريق العام والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز.

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