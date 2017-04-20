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بالصور.. محافظ السويس يسلّم الأم المثالية شيكًا بـ50 ألف جنيه

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مصراوي Masrawy

محافظ السويس يسقبل الأم المثالية (1)محافظ السويس يسقبل الأم المثالية (1)

محافظ السويس يسقبل الأم المثالية (2)محافظ السويس يسقبل الأم المثالية (2)

محافظ السويس يسقبل الأم المثاليةمحافظ السويس يسقبل الأم المثالية

محافظ السويس يسقبل الأم المثالية (4)محافظ السويس يسقبل الأم المثالية (4)

محافظ السويس يسقبل الأم المثالية (5)محافظ السويس يسقبل الأم المثالية (5)

السويس - حسام الدين أحمد:

قدم اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، شيكًا بمبلغ 50 ألف جنيه لنادية محمد، الأم المثالية في المحافظة هذا العام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح .

وقال "حامد" في تصريحات صحفية، إن الرئيس السيسي يبدي بالغ الاهتمام بالمرأة المصرية، باعتبارها العمود الرئيس للأسرة وتنشئتها لتصبح صالحة قادرة على أن تكون فاعلة في المجتمع إيجابيًا وتخدم الوطن.

وعبّرت الأم المثالية عن فرحتها بتكريم رئيس الجمهورية لها سابقًا خلال احتفالية وزارة التضامن بعيد الأم، ثم تكريمها مرة أخرى بمنحها ذلك الشيك، مضيفة أنها "ستدخر المبلغ لنفقات زواج ابنها الصغير محمد الذي سيعقد قرانه قريبًا".

يشار إلى اختيار نادية محمد أمًا مثالية بالسويس من بين 16 سيدة تقدمت بقصة كفاحها.

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مصراوي Masrawy

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