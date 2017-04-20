ترك حبيبته بسبب «فيسبوك» وعينه أبعدته عن «الطيران».. 22 معلومة عن رامز جلال

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رغم نشأته الفنية في منزل والده المخرج الراحل، إلا ان التمثيل لم يكن من بين أحلامه، وإنما كان الالتحاق بكلية الطيران هدفه الرئيسي، لكن شاء القدر أن يحول مسار حياته إلى التمثيل، الذي بدأه على خشبة المسرح مرورًا بالتليفزيون وانتهاءً بالسينما من خلال بطولته لعدد من الأفلام، لكن شهرته تضاعفت بعدما تخصص في عمل برامج المقالب التي تحظى بأعلى نسب مشاهدة في رمضان من كل عام، وأثارت جدلًا في الوسط الإعلامي والفني عن مدى مصداقيتها، ولكن يبقى هو صاحب برامج المقالب الأشهر في الوطن العربي.



"التحرير لايف" يرصد لكم 20 معلومة عن الفنان رامز جلال بالتقرير التالي..

1- اسمه بالكامل رامز محمد توفيق جلال.

2- ولد في 20 أبريل من عام 1973، أي أنه يبلغ من العمر 44 عامًا.

3- والده هو المخرج الكبير جلال توفيق الذي وافته المنية في عام 2014، وشقيقه الفنان ياسر جلال.

4- تلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة قصر الطفل، ثم انتقل للحصول على الشهادة الإعدادية من مدرسة الأورمان.

5- نال شهادته الثانوية من مدرسة الجيزة، وحصل على مجموع 53.2% في الثانوية العامة.

6- كان يرغب في الالتحاق بكلية الطيران، ولكنه فشل في اجتياز الاختبارات، بعدما تبين أنه لا يرى بعينه اليسرى، وفق ما صرح في برنامج "فاصل ونعود" مع الفنان داوود حسين.

7- أجرى عملية لعلاج عينه اليسرى من العيب الخلقي بعد فشله في دخول الطيران.

8- حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية.

9- شارك أثناء دراسته في المعهد فى مسرحية "جوز ولوز" والتي حصل فيها على أجر 160 جنيهًا في الشهر، ولكن والده ذهب إلى المسرح ليتفاوض له على أجر أعلى فزاد 7 جنيهات ليصبح 167 جنيهًا، وفق ما صرح في برنامج "فاصل ونعود".

10- قضى فترة تجنيده في سلاح المشاة، وتعرض لوعكة صحية أدت إلى هروبه من الجيش بعد شعوره بألم شديد في معدته، ليكتشف أن "الزائدة الدودية" على وشك الانفجار إثر تناول "مكرونة" منتهية الصلاحية، وأجرى عملية في القاهرة، ثم عاد إلى الجيش مرة أخرى، على حد قوله في برنامج "ج سؤال" على قناة "دريم 2" مع الفنان أشرف عبد الباقي.

11- الظهور التليفزيوني الأول له كان من خلال مسلسل "السرايا" عام 1987، مع وفاء عامر وجميل راتب.

12- قدم أول أعماله السينمائية في عام 1998، حيث شارك في فيلم "ساعة الانتقام" مع كل من نهلة سلامة والشحات مبروك.

13- تميز في بداياته الفنية بدور الشاب الأرستقراطي البعيد عن المصطلحات الشعبية، وبالأخص في مسلسلات "رد قلبي" عام 1998، الذي قدم فيه دور "البرنس علاء"، ثم مسلسل "العصيان" الجزء الأول عام 2002، والذي قدم فيه دور شاب جاء من لندن ليعيش في مصر فيشعر بصدمة نتيجة اختلاف العادات.

14- الانطلاقة الحقيقية له في السينما جاءت بعد مشاركته في فيلم "55 إسعاف" عام 2000 مع أحمد حلمي ومحمد سعد، وقدم فيه دور "مجدي" ضابط التحقيق، والذي أعقبه أدوار ثانوية في أفلام: "ميدو مشاكل، وحبك نار، والباشا تلميذ، عيال حبيبة".

15- خاض تجربة أول بطولة سينمائية في عام 2007، من خلال فيلم "أحلام الفتى الطائش"، مع نيللي كريم، ثم توالت البطولات السينمائية في أفلام: "شبه منحرف، وحد سامع حاجة، وغش الزوجية، ومراتي وزوجتي، وكنغر حبنا".

16- اشتهر منذ بداياته الفنية بعمل المقالب في زملائه الفنانين، واحترف ذلك من خلال برنامج "رامز قلب الأسد" لأول مرة في عام 2011، لتتوالى بعده برامج على نفس الشاكلة وهي: "رامز ثعلب الصحراء، ورامز عنخ أمون، ورامز قرش البحر، ورامز واكل الجو، ورامز بيلعب بالنار".

17- عُرف عنه حبه للمخاطرة، وروى بخصوص ذلك أحد المواقف الذي لن ينساها طيلة حياته أثناء تصويره برنامج "رامز حول العالم"، قائلًا: "روحت جنوب إفريقيا عشان أنط من فوق 180 مترًا وأنا مربوط من رجلي بحبل عامل زي اليويو وكنت هموت من الخوف، لدرجة إني بقيت أحلم بكوابيس لمدة شهر بعدها".

18- يعاني من وسواس الوضوء والصلاة والنسيان، حيث إنه يكرر مرات الوضوء قبل الصلاة، كما يحب مشاهدة أفلام الرعب قبل النوم، وقراءة صفحات من كتاب "أرواح وأشباح" للأديب الراحل أنيس منصور، وفق ما صرح في برنامج "فاصل ونعود".

19- من أصعب المحطات التي مر بها في حياته هي وفاة والدته في يوم 10 مايو 2004، لدرجة أنه بكى فور تذكرها في برنامج "كش ملك" مع المذيعة هبه الأباصيري، وطلب الخروج إلى فاصل إعلاني.

20- صرح بأنه انفصل عن حبيبته لعدم رغبته في أن يكون لها حساب خاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "أنا عارف إنه سبب تافه بس أنا مينفعش أرتبط بواحدة عندها أكونت على فيسبوك"، على حد قوله في برنامج "كش ملك".

21- تمنى أن يكون رقم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على هاتفه المحمول قبل اندلاع ثورة 25 وبرر ذلك بحبه له، قائلًا: "ربنا يكون في عونه احنا شعب ما بيعجبوش العجب".

22- أكد شقيقه الفنان ياسر جلال إعجابه الشديد ببرامج المقالب التى يصورها "رامز"، قائلًا: "دي برامج بتتصور في كل دول العالم، واللي قال إني على خلاف مع رامز بسبب البرامج دي يبقى ميعرفش حاجة لأننا بنعشق بعض".