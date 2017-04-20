أبعدته «الشللية» عن السينما ورفض دخول ابنه الفن.. لمحات من حياة إبراهيم يسري

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

راودته مخاوف دخول الوسط الفني رغم امتلاكه الموهبة، ولكن على عكس ما حدث مع معظم الفنانين في حياتهم، فإن والديه هما الذين شجعاه على التمثيل وغيرا مسار حياته، ليبدأ نشاطه الفني على خشبة المسرح ويبرز نجمًا له مذاقه الخاص شاشة التليفزيون، حيث قدم العديد من الأدوار المركبة التي يتذكرها له الجمهور، إلا أن الحظ لم يحالفه في السينما.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 16 معلومة عن الفنان الراحل إبراهيم يسري.

1- ولد في مدينة المنصورة يوم 20 أبريل عام 1950.

2- التحق بكلية التجارة في جامعة القاهرة لمدة عامين، ثم دخل المعهد العالي للفنون المسرحية بتشجيع من والديه لاقتحام مجال التمثيل، وتخرج في عام 1975.

3- بدأ عمله الفني بانضمامه إلى مسرح "الطليعة"، وقدم على خشبته عددًا قليلًا من العروض المسرحية، أبرزها "بلال مؤذن الرسول"، وذلك قبل أن ينتقل للعمل بالتليفزيون في بداية الثمانينيات.

4- الظهور السينمائي الأول له كان في فيلم "البريء والمشنقة" عام 1986 بطولة سلوى خطاب وناهد جبر، حيث قدم شخصية "جلال".

5- يطغى إنتاجه التليفزيوني على مشاركاته السينمائية، حيث جسد عددًا كبيرًا من الأدوار في التليفزيون أشهرها دور "عمرو" في مسلسل "حديث الصباح والمساء" عن رائعة الأديب العالمي نجيب محفوظ، والذي ضم كوكبة من نجوم التمثيل مثل: "عبلة كاملة، وليلى علوي، وخالد النبوي، وسوسن بدر".

6- من أبرز المسلسلات التي شارك بها أيضًا: "ليالي الحلمية، أهلاً بالسكان، الشهد والدموع، ملك روحي، الليل وآخره، الإمام محمد عبده، امرأة من زمن الحب، وأميرة في عابدين، والعائلة والناس".

7- بلغ مجمل أعمال الفنية 85 عملًا بينهم 13 فيلمًا فقط، مثل: "ومرجان أحمد مرجان، والسادة الرجال، والإرهابي، والامبراطورة، وامرأة هزت عرش مصر".

8- تميز في أداء الأدوار المركبة منذ بداياته الفنية، لذا حصره المخرجون في ذلك النوع من الأدوار، على حد قوله في حوار مع صحيفة "القدس العربي".

9- آخر فيلم سينمائي شارك فيه كان "لحظات أنوثة" عام 2008، بطولة علا غانم وجومانا مراد، وفيه جسد شخصية "وائل".

10- صرح بأن "ظاهرة الشللية" في الوسط الفني كانت وراء ابتعاده عن السينما لفترة، حيث إنه يتجنب إقامة علاقات متعلقة بالمصلحة مع المخرجين، لذا اتسمت أدواره في السينما بالقلة، وفق ما قال في لقاء مع برنامج "اليوم".

11- تزوج من سيدة مغربية، وأنجب ابنة، وابن يدعى "محمد" يعمل في مجال التمثيل.

12- قال نجله محمد في حوار صحفي عن مدى تأثير والده في دخوله مجال الفن: "والدي كان رافضًا دخولي المجال الفني، وهذا أمر طبيعي؛ فمن يعمل في هذا المجال ويعلم مدى صعوبته ينأى بأولاده عنه، ولكن مع تعلقي الشديد بالفن وحبي له، اضطر والدي أن يوافق".

13- عاد الفنان الراحل للظهور على الساحة مع اندلاع التظاهرات ضد حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي في عام 2012، فكان ضمن المشاركين بالتظاهرات.

14- غضب كثيرًا من شائعات مرضه التي انتشرت في عام 2015 والتى تسببت في عزوف المنتجين عنه، حيث قالت الشائعة إنه أصيب بإعياء شديد أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسل "ألف ليلة وليلة".

15- تدهورت حالته الصحية في نفس العام بسبب مشاكل في الكلى، ونقل إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، وبعد 48 ساعة فارق الحياة يوم 20 أبريل 2015 عن عمر ناهز 65 عامًا.

16- أقرب أصدقائه وهو الفنان فاروق الفيشاوي الذى ذهب لإلقاء نظرة الوداع عليه في المستشفى، وانتشرت صورة له وهو يقبّل جثمان الفنان الراحل داخل ثلاجة الموتى، ما تسبب في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وقيل إن ابنه قد غضب من تداول الصورة ومن الفنان فاروق الفيشاوي، لكنه نفى ذلك في حوار سابق وأكد أن سر غضبه هو تهافت الصحفيين عليه فور خروجه من غرفة الموتى في المستشفى.