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بالصور... تشييع جثمان شهيد الأمن العام بمسقط رأسه في بني سويف

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بالصور... تشييع جثمان شهيد الأمن العام بمسقط رأسه في بني سويف بالصور... تشييع جثمان شهيد الأمن العام بمسقط رأسه في بني سويف

التحرير

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شيَّع الآلاف من أهالي محافظة بني سويف، اليوم الخميس، جنازة أمين الشرطة جمال محمد سيد، من قوة مصلحة الأمن العام، الذي استشهد خلال تبادل إطلاق النار مع مسلحين بمحيط دير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، الثلاثاء الماضي.

الجنازة
 
وأدى المشيعون صلاة الجنازة بمسجد عمر بن عبد العزيز بوسط المدينة، ونقله إلى مثواه الأخير في جنازة عسكرية يتقدمها المحافظ المهندس شريف حبيب، ومدير الأمن اللواء عادل التونسي.

الجنازة2

ووقع هجوما مسلحا على كمين بالقرب من دير سانت كاترين بجنوب سيناء، أسفر عن استشهاد أمين شرطة وإصابة 3 آخرين.

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التحرير

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