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«الري» و«الزراعة» يستعدان لجني القمح المبرد

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«الري» و«الزراعة» يستعدان لجني القمح المبرد «الري» و«الزراعة» يستعدان لجني القمح المبرد

التحرير

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عقدت اللجنة التنسيقية العليا المشتركة بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعها الثالث، بمقر وزارة الري، لتقييم تجربة زراعة القمح بالتبريد مرتين سنويًا، استعدادًا لجني المحصول في شهر مايو المقبل، في حين تم الاتفاق على التنسيق بخصوص تحديد المساحات المخصصة لزراعة الأرز بشكل دائم، من خلال الأجهزة المعنية في الوزارتين واستخدام التقنيات الحديثة في متابعة تقدم زراعة الأرز بالمحافظات، ورصد الزراعات المخالفة، بالإضافة إلى التعاون في تطبيق نظم الري الحديث، في إطار تحقيق أعلى عائد وإنتاجية ممكنة من وحدة المياه والأراضي المتاحة.

بحث الاجتماع، الآليات اللازمة لتذليل العقبات، ومواجهة التحديات، وإزالة أي معوقات تعترض منظومة التنفيذ للأعمال المشتركة بين الوزارتين، والمضي قدمًا في تحقيق التعاون المثمر بما يخدم سياسة الدولة في الحفاظ على الموارد المائية المتاحة، وحسن الاستفادة منها في زيادة الإنتاجية الزراعية، وتعظيم العائد من وحدة المياه ووحدة الأراضي والوفاء بحاجة الزراعات الجديدة.

وقالت مصادر بوزارة الري، إنه سيتم حصاد العروة الثانية من المحصول خلال مايو المقبل، فى التجربة التي قام بها المركز القومي التي تهدف لتوفير المياه بنسبة 40%، مشيرة إلى أن مساحتها الإجمالية 9 أفدنة زراعية في أنشاص والزنكلون.

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التحرير

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