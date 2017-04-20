انتهاء فعاليات برنامج التدريب العربي لمكافحة المخدرات بـ«القومى للبحوث الجنائية»

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انتهت اليوم الخميس، أعمال الدورة 63 لبرنامج التدريب العربى لمكافحة المخدرات، التى انعقدت على مدارالثلاث أيام الماضية بمقر المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وسلمت الدكتورة نسرين البغدادى مدير المركز شهادات البرنامج على المتدربين بمقر المركز.

استهدف البرنامج التدريبى تدعيم خلفية الدارسين بالمعلومات والتطورات العلمية الحديثة فى مجال كشف ومكافحة المخدرات وعلاج المدمنين، الإحاطة بكل جديد فى مجال الأساليب القضائية الحديثة فى مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة من أجل التوصل إلى الحقائق.

كما هدف البرنامج إلى تزويد أعضاء البرنامج بالمعلومات والموضوعات، التي تدعم خلفيتهم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى مجال مكافحة المخدرات، وإعداد كوادر على مستوى المسئولية والكفاءة العلمية والعملية، وخلق وعى بمشكلة المخدرات، وضرورة الاهتمام بعلاج المدمنين وإعادة تأهيلهم.