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الحلقة العاشرة من مسلسل "حاميها وحراميها": "الخولي" يتفق مع "عنتر" للإيقاع بـ"صفوت"

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الحلقة العاشرة من مسلسل "حاميها وحراميها": "الخولي" يتفق مع "عنتر" للإيقاع بـ"صفوت" الحلقة العاشرة من مسلسل "حاميها وحراميها": "الخولي" يتفق مع "عنتر" للإيقاع بـ"صفوت"

كتب : محمد صبري منذ 31 دقيقة

تدور أحداث المسلسل حول شخصية المحامي (فطين)، الذي يحاول الدافع عن الحق والعدل متمثلا في "حاميها"، وعلى الجهة الأخرى حراميها (ميشو) القاتل الأجير الذي يقع في شر أعماله بعد مقابلته لفطين.

في الحلقة العاشرة من مسلسل حاميها حراميها يعود "ميشو" ومعه "التركي" إلى صفوت" بابنته المخطوفة، ويقرر "صفوت" مكافأة "ميشو" و"التركي" بمبلغ مالي ولكن يرفضه.

عند عودة "التركى" إلى منزله يجد فى انتظاره "رياض الخولي" الذي يجبره على الاعتراف بمصدر المال ثم يأخذه منه. يذهب "الخولي" إلى "عنتر" ويدبر معه مكيدة للإيقاع بـ"صفوت" مقابل أن يحصل "الخولي" على مبلغ كبير من المال.

في اليوم الثاني من زواج "فطين" تأتي إلى منزله فتاة أجنبيه تدعى "دانكا"، وعندما تراها أمه وأم زوجته تغضبان بشدة، ولكنه يشرح لهم انه تعرف عليها في أحد المراكز الثقافية.

تذهب "دنيا" لمقابلة "ميشو" فى مكان إقامته ولكنها لا تجده. وعندما تعود للمنزل تجده مع والدها.

المسلسل من إخراج: عصام شعبان، وتأليف: محسن رزق، ومن بطولة: سامح حسين، عايدة رياض، إنجى وجدان، مى كساب

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