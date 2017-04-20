وزير النقل يوجه بسرعة تطوير الطريق الدائري

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

التقى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري والشركات المنفذة لأعمال تطوير ونظافة الطريق الدائري، وذلك لمتابعة التقدم في تنفيذ هذه الأعمال.

واستعرض الوزير تقدم أعمال الصيانة بالطريق بعد تقسيمه إلى أربعة قطاعات -كل قطاع مسند إلى شركة تقوم بأعمال الصيانة لسرعة الإنجاز- ووجه الوزير بضرورة الإصلاح الفوري للفواصل والانتهاء من أعمال التخطيط السطحي وترميم واستكمال الحواجز الخرسانية وتدعيم الطريق باللوحات الإرشادية، وحل كل المشكلات الفنية المتعلقة بأماكن التقاطعات الرئيسية للطريق الدائري التي تتسبب في ازدحام مروري.

كما استعرض عرفات خطة العمل الخاصة بإنارة الطريق الدائري بكل قطاعاته بما يتضمنه من أنفاق، حيث تم تركيب 7 آلاف لمبة ليد حتى الآن، ووجه بضرورة الإسراع في تركيب 2000 لمبة ليد أخرى بالطريق، وبموافاته بجدول زمني للانتهاء من كل أعمال الصيانة في كل قطاعات الطريق.