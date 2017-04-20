مساعد وزير الداخلية: ارتفاع أسعار الحشيش دليل على اليقظة الأمنية

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قال اللواء أحمد عمر، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إن ارتفاع أسعار المواد المخدرة، وأبرزها الحشيش والترامادول، جاء بسبب اليقظة الأمنية، وعمليات الضبط في البلاد، مؤكدًا أن سعر شريط الترامادول يصل الآن إلى 150 جنيهًا.

أضاف عمر، خلال تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن جميع المواد المخدرة التي يتم تهريبها يستخدم فيها الدولار أو اليورو، بما يشكل هامش ربح كبيرا للمتاجرين كافة، مؤكدًا أن وزارة الداخلية ضبطت بالتعاون مع القوات المسلحة 48 فدانًا من النباتات المخدرة في سيناء.

أشار مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات - إلى أن أنجح وسيلة للكشف عن المخدرات، أجهزة إكس راي، وباك ستار، خاصة أنها تكشف كل المحتوى بداخل حاوية مثلًا أو شاحنة كاملة، رغم وسائل الإخفاء وأوراق الكربون.