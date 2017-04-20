«التخطيط» تبحث مع البنك الدولي الاستفادة من الخبرات الدولية

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ناقش الدكتور صالح عبد الرحمن نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع وفد البنك الدولي بالقاهرة سبل الاستفادة من خبرات البنك في تطوير مجالات عمل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خاصة فيما يتعلق بتطبيق النماذج الحديثة في الإدارة العامة في أجهزة الدولة المختلفة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الجهود الحكومية التي تُبذل لتطوير الجهاز الإداري بالدولة وتقديم الرؤية المستقبلية في هذا المجال، وذلك في ضوء اهتمام البنك الدولي بالتعرف على تلك الجهود لتحديد أوجه الدعم الفني المطلوب تقديمها في هذا الشأن.

وتناول اللقاء كذلك رؤية الوزارة للبرامج التدريبية المزمع تنظيمها للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وعمليات مراجعة دورات العمل وميكنة الخدمات الحكومية للتيسير على المواطنين.

واتفق الجانبان على استمرار اللقاءات لمواصلة التنسيق والشراكة في العديد من مشروعات الاصلاح والتطوير الاداري التي تنفذها الوزارة.