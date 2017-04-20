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لليوم الرابع .. استمرار أزمة المعتمرين العالقين بمطار القاهرة

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مصراوي Masrawy

أزمة المعتمرين العالقين بمطار القاهرة (1)أزمة المعتمرين العالقين بمطار القاهرة (1)

أزمة المعتمرين العالقين بمطار القاهرة (2)أزمة المعتمرين العالقين بمطار القاهرة (2)

أزمة المعتمرين العالقين بمطار القاهرة (3)أزمة المعتمرين العالقين بمطار القاهرة (3)

كتب - طه عبيد
استمرت ازمة تكدس المعتمرين المصريين بمطار القاهرة الدولى لليوم الرابع علي التوالي، بسبب تأخر إقلاع رحلات الخطوط المتجهة إلي جدة والمدينة المنورة ، لأكثر من ٨ ساعات وترحيل الرحلات بسبب تاخر وصول الطائرات من المطارات السعودية، فى الوقت الذى قامت فيه الخطوط السعودية بإلغاء عدد من الرحلات ، مما أدي لتزايد اعداد المعتمرين داخل الصالات بالمطار ، وقالت الخطوط السعودية في بيان لها انها سوف تدفع بأعداد اضافية من الموظفين لسرعة انهاء الإجراءات للمعتمرين ، كما أكدت انتظام جدول تشغيل الرحلات والذي يضم ٢٥ رحلة يوميا بالقاهرة خلال ساعات .

وصرحت مصادر بشركة ميناء القاهرة الجوي بأنه تقرر نقل رحلات الخطوط السعودية الإضافية الي مبني الركاب رقم "١" المعروف بالمطار القديم ، لتخفيف الضغط و التكدس فى مبني "٢" ، الذي يشهد كثافة تشغيل من رحلات شركات الطيران الآخري العاملة هناك ، والتي تضم حوالي ١٣ شركة ، كذلك لتخفيف الحمل عن الجهات الامنية والضباط والافراد العاملين بمبني "٢" .

واضافت المصادر أن المعتمرين يشعرون بالإستياء بسبب تأخر الرحلات ، وانتظارهم لساعات طويلة داخل صالات السفر من جهة ، ومن جهة ثانية بسبب قرار نقل الرحلات الإضافية الي مبني الركاب "١" المعروف بالمطار القديم ، والذي تسبب لهم في ازمة بسبب عدم توافر وسائل لنقلهم الي المبني القديم

 

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