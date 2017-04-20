لليوم الرابع .. استمرار أزمة المعتمرين العالقين بمطار القاهرة

كتب - طه عبيد

استمرت ازمة تكدس المعتمرين المصريين بمطار القاهرة الدولى لليوم الرابع علي التوالي، بسبب تأخر إقلاع رحلات الخطوط السعودية المتجهة إلي جدة والمدينة المنورة ، لأكثر من ٨ ساعات وترحيل الرحلات بسبب تاخر وصول الطائرات من المطارات السعودية، فى الوقت الذى قامت فيه الخطوط السعودية بإلغاء عدد من الرحلات ، مما أدي لتزايد اعداد المعتمرين داخل الصالات بالمطار ، وقالت الخطوط السعودية في بيان لها انها سوف تدفع بأعداد اضافية من الموظفين لسرعة انهاء الإجراءات للمعتمرين ، كما أكدت انتظام جدول تشغيل الرحلات والذي يضم ٢٥ رحلة يوميا بالقاهرة خلال ساعات .

وصرحت مصادر بشركة ميناء القاهرة الجوي بأنه تقرر نقل رحلات الخطوط السعودية الإضافية الي مبني الركاب رقم "١" المعروف بالمطار القديم ، لتخفيف الضغط و التكدس فى مبني "٢" ، الذي يشهد كثافة تشغيل من رحلات شركات الطيران الآخري العاملة هناك ، والتي تضم حوالي ١٣ شركة ، كذلك لتخفيف الحمل عن الجهات الامنية والضباط والافراد العاملين بمبني "٢" .

واضافت المصادر أن المعتمرين يشعرون بالإستياء بسبب تأخر الرحلات ، وانتظارهم لساعات طويلة داخل صالات السفر من جهة ، ومن جهة ثانية بسبب قرار نقل الرحلات الإضافية الي مبني الركاب "١" المعروف بالمطار القديم ، والذي تسبب لهم في ازمة بسبب عدم توافر وسائل لنقلهم الي المبني القديم