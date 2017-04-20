جولة ميدانية لوزيري الآثار والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة بشارع المعز

كتبت- ندى الخولي:

تفقد خالد العناني، وزير الآثار، وهشام الشريف، وزير التنمية المحلية، وعاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، شارع المعز لدين الله الفاطمي، للوقوف على حالة الشارع والعمل على استكمال أعمال التطوير به وتحويله إلى مزار عالمي.

يعد شارع المعز من أهم الشوارع التراثية والسياحية على مستوى العالم نظراً لما يحويه من كم هائل من الآثار الاسلامية المختلفة (مساجد، أسبلة، مدارس.. الخ) من حقبات إسلامية مختلفة.

كما تفقد الوزيران والمحافظ، بيت السحيمي ومتحف النسجيات ومجموعة الناصر قلاوون ومنطقة بيت القاضي.

وأكد هشام الشريف خلال الجولة، على تشكيل فريق عمل يضم ممثلين من الآثار والمحافظة ووزارة التنمية المحلية وجهاز التنسيق الحضاري لتحديد كافة المتطلبات اللازمة لإعادة الانضباط للشارع، ورفع كافة الإشغالات والمخالفات البنائية، وتنفيذ كافة قرارات الإزالة والترميم الصادرة من الحي، ووضع آلية عمل للظهور بالشارع بالمستوى اللائق على مدار اليوم بالكامل.

وأشار عاطف عبد الحميد، إلى أن شارع المعز الذي يمتد من بوابة الفتوح إلى شارع الأزهر بالقاهرة يعد متحف مفتوح بقلب القاهرة لما يحويه من كنوز معمارية وطبيعة خاصة وهو قبلة للسائحين والمصريين من داخل وخارج القاهرة، ولذا يجب علينا الحفاظ عليه وعدم السماح بأي تعديات أو إشغالات.

وأكد المحافظ على رئيس حي وسط، بالتنبيه على المحلات بعدم التعدي على الأرصفة، وفي حالة التجاوز يتم إنذاره ثم الغلق في حالة الإصرار على تكرار المخالفة.

كما شدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بتواجد السيارات الكهربائية لنقل المواطنين بطول الشارع في الاتجاهين على مدار اليوم وتسهيلا على مرتادي الشارع.

وأشار وزير الآثار، إلى أنه جاري استكمال أعمال التطوير بمنطقة بيت القاضي وإعادة توظيف مبنى صك العملة وقسم الجمالية القديم بما يتناسب مع النسق العام للمنطقة.