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وزير خارجية اثيوبيا يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

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وزير خارجية اثيوبيا يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي وزير خارجية اثيوبيا يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

مصراوي Masrawy

الرئيس السيسى وورقينه جباييه وزير خارجية إثيوبيا

كتب - طه عبيد

غادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الخميس الدكتور ورقينه جباييه وزير خارجية إثيوبيا، عقب زيارة للبلاد استغرقت يومين التقي خلالها الرئيس عبدالفتاح ، بحضور سامح شكري وزير الخارجية ، بالإضافة إلى السفير الإثيوبي بالقاهرة.

ونقل ورقينة إلى الرئيس تحيات هايلي ماريام ديسالين رئيس الوزراء الإثيوبي ، وسلّمه رسالة مكتوبة منه تتضمن تأكيد حرص الجانب الإثيوبي على تطوير وتعميق علاقاته مع على مختلف الأصعدة .

واكد الوزير الأثيوبي التزام بلاده بتحقيق المصالح المشتركة للشعبين ، وعدم الإضرار بمصالح مصر، مشيراً إلى أن التواصل والتشاور الدوري بين البلدين يعززان من التعاون المشترك ، ويساهمان في ترسيخ الثقة على المستويين الرسمي والشعبي .

وأعرب الرئيس عن تطلعه إلى عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في القاهرة قريباً، واستقبال رئيس الوزراء الإثيوبي في مصر لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية على مختلف المستويات.

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