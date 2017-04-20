وزير خارجية اثيوبيا يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

كتب - طه عبيد
غادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الخميس الدكتور ورقينه جباييه وزير خارجية إثيوبيا، عقب زيارة للبلاد استغرقت يومين التقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بحضور سامح شكري وزير الخارجية ، بالإضافة إلى السفير الإثيوبي بالقاهرة.
ونقل ورقينة إلى الرئيس تحيات هايلي ماريام ديسالين رئيس الوزراء الإثيوبي ، وسلّمه رسالة مكتوبة منه تتضمن تأكيد حرص الجانب الإثيوبي على تطوير وتعميق علاقاته مع مصر على مختلف الأصعدة .
واكد الوزير الأثيوبي التزام بلاده بتحقيق المصالح المشتركة للشعبين ، وعدم الإضرار بمصالح مصر، مشيراً إلى أن التواصل والتشاور الدوري بين البلدين يعززان من التعاون المشترك ، ويساهمان في ترسيخ الثقة على المستويين الرسمي والشعبي .
وأعرب الرئيس عن تطلعه إلى عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في القاهرة قريباً، واستقبال رئيس الوزراء الإثيوبي في مصر لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية على مختلف المستويات.
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