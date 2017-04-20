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بالصور- للمحجبات.. مع ارتفاع درجة الحرارة ابتعدي عن هذه الملابس

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مصراوي Masrawy

بالصور- للمحجبات.. مع ارتفاع درجة الحرارة ابتعدي عن هذه الملابس (1)بالصور- للمحجبات.. مع ارتفاع درجة الحرارة ابتعدي عن هذه الملابس (1)

بالصور- للمحجبات.. مع ارتفاع درجة الحرارة ابتعدي عن هذه الملابس (2)بالصور- للمحجبات.. مع ارتفاع درجة الحرارة ابتعدي عن هذه الملابس (2)

بالصور- للمحجبات.. مع ارتفاع درجة الحرارة ابتعدي عن هذه الملابس (6)بالصور- للمحجبات.. مع ارتفاع درجة الحرارة ابتعدي عن هذه الملابس (6)

بالصور- للمحجبات.. مع ارتفاع درجة الحرارة ابتعدي عن هذه الملابس (5)بالصور- للمحجبات.. مع ارتفاع درجة الحرارة ابتعدي عن هذه الملابس (5)

بالصور- للمحجبات.. مع ارتفاع درجة الحرارة ابتعدي عن هذه الملابس (4)بالصور- للمحجبات.. مع ارتفاع درجة الحرارة ابتعدي عن هذه الملابس (4)

بالصور- للمحجبات.. مع ارتفاع درجة الحرارة ابتعدي عن هذه الملابس (3)بالصور- للمحجبات.. مع ارتفاع درجة الحرارة ابتعدي عن هذه الملابس (3)

بالصور- للمحجبات.. مع ارتفاع درجة الحرارة ابتعدي عن هذه الملابس (8)بالصور- للمحجبات.. مع ارتفاع درجة الحرارة ابتعدي عن هذه الملابس (8)

بالصور- للمحجبات.. مع ارتفاع درجة الحرارة ابتعدي عن هذه الملابس (9)بالصور- للمحجبات.. مع ارتفاع درجة الحرارة ابتعدي عن هذه الملابس (9)

بالصور- للمحجبات.. مع ارتفاع درجة الحرارة ابتعدي عن هذه الملابس (7)بالصور- للمحجبات.. مع ارتفاع درجة الحرارة ابتعدي عن هذه الملابس (7)

بالصور- للمحجبات.. مع ارتفاع درجة الحرارة ابتعدي عن هذه الملابس (10)بالصور- للمحجبات.. مع ارتفاع درجة الحرارة ابتعدي عن هذه الملابس (10)

بالصور- للمحجبات.. مع ارتفاع درجة الحرارة ابتعدي عن هذه الملابس (11)بالصور- للمحجبات.. مع ارتفاع درجة الحرارة ابتعدي عن هذه الملابس (11)

بالصور- للمحجبات.. مع ارتفاع درجة الحرارة ابتعدي عن هذه الملابس (12)بالصور- للمحجبات.. مع ارتفاع درجة الحرارة ابتعدي عن هذه الملابس (12)

بالصور- للمحجبات.. مع ارتفاع درجة الحرارة ابتعدي عن هذه الملابس (14)بالصور- للمحجبات.. مع ارتفاع درجة الحرارة ابتعدي عن هذه الملابس (14)

بالصور- للمحجبات.. مع ارتفاع درجة الحرارة ابتعدي عن هذه الملابس (13)بالصور- للمحجبات.. مع ارتفاع درجة الحرارة ابتعدي عن هذه الملابس (13)

بالصور- للمحجبات.. مع ارتفاع درجة الحرارة ابتعدي عن هذه الملابس (17)بالصور- للمحجبات.. مع ارتفاع درجة الحرارة ابتعدي عن هذه الملابس (17)

بالصور- للمحجبات.. مع ارتفاع درجة الحرارة ابتعدي عن هذه الملابس (16)بالصور- للمحجبات.. مع ارتفاع درجة الحرارة ابتعدي عن هذه الملابس (16)

بالصور- للمحجبات.. مع ارتفاع درجة الحرارة ابتعدي عن هذه الملابس (15)بالصور- للمحجبات.. مع ارتفاع درجة الحرارة ابتعدي عن هذه الملابس (15)

كتبت- هاجر حاتم:

مع بداية دخول الصيف، يبقى اختيار الملابس هو عنصر أساسي للتقليل من مخاطر ارتفاع الحرارة، خاصًة بالنسبة للفتيات المحجبات، التي تحتاج لارتداء الحجاب والأكمام الطويلة.

لهذا عزيزتي في أيام الحر الشديدة حاولي أن تبتعدي عن أقمشة الستان والشيفون، فبالرغم من أناقة القطع التي تحمل هذه الأقمشة، إلا أنها غير مناسبة إطلاقًا في أيام الصيف الحارة، يمكنك ارتدائها ليلًا، وفي السهرات، وفقًا لما ذكره موقع glamour.

اختاري الأقمشة القطنية، والكتان، والتي أصبحت متوافرة بأشكال عصرية تناسب الموضة، والتي تسمح بتداخل الأقمشة الأخرى معها، مثل "التول" الشفاف، لكي تضفي لمسة جمالية على ملابسك.

الإكسسورات تغنيك عن ارتداء أكثر من قطعة، فكلما كنتِ بسيطة ومرتاحة بملابسك، كلما ظهرت بشكل أكثر أناقة.

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