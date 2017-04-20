بالصور.. إقبال ضعيف على لجان "تلا - الشهداء" لانتخاب خليفة "السادات"

المنوفية مروة فاضل:

فتحت اللجان الانتخابية، بدائرة " تلا - الشهداء" بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، أبوابها في ثاني أيام التصويت بجولة الإعادة بين المرشحين فخري طايل، مرشح حزب مستقبل وطن، ومحمد الجحش، على مقعد محمد أنور السادات، عقب إسقاط عضويته.

وشهدت معظم اللجان إقبالا ضعيفا من الناخبين، بينما استمر توافد الأهالي على التصويت في قرى المرشحين بمركزي تلا والشهداء.

وأعلن اللواء عمرو عزمي، السكرتير العام للمنوفية، أن نسبة التصويت في اليوم الأول لم تتجاوز 3% من إجمالي عدد الناخبين، متوقعا زيادة الأعداد اليوم، لحشد المرشحين، للأهالي للتصويت.

وأكد أن عملية التصويت تسير في هدوء تام وانتظام، وسط تأمين مكثف من قوات الشرطة، لتأمين اللجان من الخارج.

ويبلغ عدد الناخبين 409 آلاف و566 ناخبا يدلون بأصواتهم في 192 لجنة انتخابية و104 مقار انتخابية.