ضبط حلويات وعصائر فاسدة في حملة تموينية بدمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

ضبطت مباحث التموين بدمياط، اليوم الخميس، "ح. ر.ج"، 36 عامًا، مالك محل بقالة، ويقيم في مدينة كفر البطيخ، لحيازته حوالي 15 كيلو من الحلويات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، فضلا عن كمية من العصائر منتهية الصلاحية.

وتمكن ضباط المباحث من إلقاء القبض على "إ.ج"، 45 عامًا، عامل بمستودع للغاز، بعد أن كشفت التحقيقات التي أجرتها مديرية التموين، عن تصرفه في 97 أسطوانة بوتاجاز تجارية سعة 25 كيلو جرام، وجرى ضبط "ب.أ"، 45 عامًا، لحيازتها كميات كبيرة من زيت الطعام التمويني في مخزن خاص بمحل بقالة تملكه، بهدف التربح والاستيلاء على المال العام.