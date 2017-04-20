مانشستر يونايتد يسعى للانضمام لكبار أوروبا عبر بوابة أندرلخت

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يأمل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الاستفادة من مسرح الأحلام ملعبه "أولد ترافورد"، عندما يستقبل أندرلخت البلجيكي، اليوم الخميس، في تمام الساعة الـ 9.05 مساءً، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

وكان يونايتد في طريقه لحسم مباراة الذهاب الخميس الماضي عندما تقدم في الشوط الأول بهدف الأرميني هنريك مخيتريان، إلا أن أندرلخت بطل المسابقة بنظامها القديم في 1983 ووصيفها في 1984، عادل في الدقائق الأخيرة عبر الشاب لياندر ديندونكر.

وفي ظل المنافسة الشديدة على المراكز الأربعة المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، واحتلال يونايتد المركز الخامس بفارق أربع نقاط عن غريمه مانشستر سيتي، وضع المدرب البرتغالي لـ"الشياطين الحمر" جوزيه مورينيو نصب عينيه إحراز لقب المسابقة الأوروبية، ما يضمن له المشاركة في المسابقة الأم الموسم المقبل.

لكن زملاء السويدي زلاتان إبراهيموفيتش تفرغوا الأحد، لإلحاق هزيمة مرة بتشيلسي 2-0، والثأر لخسارتهم أمامه 0-4 في الدوري في أكتوبر، و0-1 في الكأس في مارس، وفي ظل إراحة مورينيو لإبراهيموفيتش أمام تشيلسي مفضلاً سرعة ماركوس راشفورد وجيسي لينجارد، سيكون الهداف العملاق جاهزًا لمواجهة أندرلخت بعد خوضه الدقائق العشر الأخيرة في البريميرليج.

واعتاد يونايتد المشاركة في مسابقة النخبة منذ مطلع الألفية الثالثة، إلا أن حلوله خامساً الموسم الماضي تساوياً مع جاره اللدود سيتي، نقله إلى المسابقة الرديفة.

وفي حال تتويجه، سينضم مانشستر يونايتد إلى مجموعة من الأندية التي أحرزت البطولات الأوروبية الثلاث، وهي دوري الأبطال ويوروبا ليغ وكأس الكؤوس الأوروبية (ألغيت بعد 1999)، وحقق هذا الإنجاز تشيلسي، يوفنتوس الإيطالي، أياكس أمستردام الهولندي وبايرن ميونيخ الألماني، وتوج اليونايتد بدوري الأبطال (1968 و1999 و2008)، وكأس الكؤوس (1991)، إلا أنه لم يسبق له إحراز الدوري الأوروبي.

وتحمل مواجهة ربع النهائي ذكرى مؤلمة لأندرلخت الذي تلقى أقسى خسارة أوروبية في تاريخه أمام مانشستر بعشرة أهداف نظيفة في الدور التمهيدي لكأس الكؤوس في سبتمبر 1956، وهي في المقابل أكبر نتيجة للفريق الإنجليزي على الصعيد الأوروبي، كما لم يخسر يونايتد في 16 مباراة أوروبية على أرضه، وفاز في آخر 3 مواجهات على أندرلخت، من بينها خسارة 1956 الساحقة.

من جانبه ويستقبل بشـكتاش التركي ليون الفرنسي بعد خسارته أمامه ذهاباً 1-2، في مباراة شهدت أحداث شغب، حيث دخل العشرات من مشجعي ليون أرض الملعب قبيل انطلاق المباراة، في ما قال النادي الفرنسي إنها كانت محاولة للاحتماء من إلقاء المشجعين الأتراك مقذوفات عليهم.

وأرجئ انطلاق المباراة 45 دقيقة مع محاولة المسؤولين إخلاء أرض الملعب، بعدما شهدت المنطقة المحيطة بالملعب مناوشات بين المشجعين اضطرت الشرطة خلالها لاستخدام الغاز المسيل للدموع.

وكان ليون أزاح روما الإيطالي من ثمن النهائي (فاز عليه 4-2 في ليون وخسر أمامه 1-2 في إيطاليا)، فيما حجز بشكيتاش بطاقته بفوز كبير على ضيفه أولمبياكوس اليوناني 4-1 (5-2 بمجموع المباراتين).

في المقابل يبحث شالكه الالماني عن تعويض خسارته بثنائية على أرض أياكس أمستردام الهولندي، وتأهل أياكس على حساب كوبنهاجن الدنماركي بالفوز عليه 2-0 إياباً بعدما كان خسر أمامه 1-2 ذهاباً في العاصمة الدنماركية، في حين تخطى شالكه مواطنه بوروسيا مونشنجلادباخ بالتعادل معه 2-2 على أرض الأخير بعدما كان تعادل معه 1-1 في جيلسنكيرشن ذهاباً.

كما يكفي كي آر سي جينك البلجيكي التفوق بهدف وحيد على سلتا فيجو الإسباني بعد خسارته 2-3 ذهاباً، بعد أن تأهل جينك على حساب مواطنه جنت (لاجانتواز) بالفوز عليه 5-2 ذهاباً وتعادله معه 1-1 إياباً، وسلتا فيجو الممثل الوحيد لكرة القدم الإسبانية في ربع النهائي بفوزه على كراسنودور الروسي 2-1 ذهابا و2-0 إياباً.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي "يوروبا ليج":

- مانشستر يونايتد × أندرلخت الساعة 9.05.

- كي آر سي جينك × سيلتا فيجو الساعة 9.05.

- شالكه × أياكس أمستردام الساعة 9.05.

- بشكتاش × ليون الساعة 9.05.