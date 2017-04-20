بيكيه: نستطيع التغلب على ريال مدريد في عقر داره

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أعرب الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة الإسباني، عن ثقته في قدرة فريقه على تحقيق الانتصار في ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الغريم ريال مدريد يوم الأحد المقبل.

لم ينكر بيكيه أن المهمة صعبة، ليس لأن ريال مدريد قوي بل لأن فريقه يمر بحالة إحباط بسبب الإقصاء من دوري أبطال أوروبا، لكنه وفي ذات الوقت أظهر ثقة بقدرة فريقه في تحقيق الانتصار.

وقال بيكيه، بعد إقصاء برشلونة من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد يوفنتوس: «نحن بشر.. بكل تأكيد كل نتيجة سلبية تؤثر على الفريق، لكن يوم الأحد ستكون مباراة مختلفة، تحدي آخر، مباراة أخرى كبيرة، سنخوضها برغبة تحقيق الفوز».

وأوضح ثقته في قدرة فريقه على قهر ريال مدريد في عقر داره: «على الرغم من أننا لسنا في حالة جيدة، إلا أننا نستطيع الذهاب إلى مدريد وتحقيق الفوز».