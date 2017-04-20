المدرسة الأرجنتينية مستمرة في إشبيلية حال رحيل سامباولي

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ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن نادي إشبيلية الإسباني يفكر في استمرار اعتماده على المدرسة الأرجنتينية حال رحل خورخي سامباولي، المدير الفني للفريق.

وأكدت الصحيفة أن مسؤولي النادي الأندلسي وضعوا بعض البدائل المحتملة لتدريب الفريق خلفًا لسامباولي، المرشح بقوة للرحيل عن الفريق الأندلسي الصيف المقبل لتدريب منتخب الأرجنتين، كما يعتبر المدرب أحد المرشحين لقيادة برشلونة الموسم المقبل، خلفًا للمدرب الحالي للفريق الكتالوني لويس إنريكي.

وأشارت «ذا صن» إلى أن الفريق الأندلسي وضع بعض البدائل المحتملة لتدريب الفريق خلفًا لسامباولي، ومن الخيارات المرشحة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

يذكر أن توتناهم هوتسبير بقيادة بوكيتينو يقدم موسم مميز في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمير ليج)، حيث يحتل الفريق المركز الثاني خلف المتصدر تشيلسي بفارق 4 نقاط فقط.