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بالصورة.. السعودية توجه صدمة جديدة للوافدين وتصدر قرار بمنعهم من العمل في هذه الأماكن

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بالصورة.. السعودية توجه صدمة جديدة للوافدين وتصدر قرار بمنعهم من العمل في هذه الأماكن بالصورة.. السعودية توجه صدمة جديدة للوافدين وتصدر قرار بمنعهم من العمل في هذه الأماكن

كشف “خالد أبا الخيل”، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، عن أن المملكة العربية السعودية، أصدرت قرارا بالاقتصار فقط على السعوديين والسعوديات، للعمل بالمراكز التجارية المغلقة “المولات التجارية” وعدم عمل الوافدين بها.

وأضاف “أبا الخيل”، من خلال تغريدة قام بنشرها على حسابه الخاص، على موقع التدوينات المصغرة تويتر صباح اليوم الخميس، أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، أصدر قرارا بقصر العمل بالمراكز التجارية المغلقة بالمملكة، على السعوديين والسعوديات، ليتم بذاك قفل باب العمل بهذه الأماكن أمام الوافدين، “وزير العمل والتنمية الاجتماعية، يصدر قرارا بقصر العمل بالمراكز التجارية المغلقة “المولات” بالمملكة على السعوديين والسعوديات”.

وتأتي هذه الخطوة من المملكة العربية السعودية، في ظل الخطة التي وضعتها لتوفير فرص عمل للمواطنين السعوديين، وتقليل نسب العمالة الوافدة ومنها العمالة المصرية، وخاصة بعد اتجاه المملكة لتوفير النفقات لسد عجز الموازنة الذي بدأ يظهر عقب تراجع النفط عالميا.

 

المصدر : مصرفايف

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