شاهد| تصرف إنساني لطيار مع أم لأربعة أطفال: «لدي أبناء ورد فعلي طبيعي»

شيماء مصطفى

لم يستطع توم نيستروم، الطيار على متن الخطوط الجوية الفنلندية، أن يمنع نفسه وألا يتصرف كأب عندما وجد راكبة على متن الطائرة تصطحب معها أبناءها الأربعة، من بينهم رضيع، وتكافح للتعامل مع الموقف، فقد كانت بمفردها خلال الرحلة الجوية.

وعندما شاهد الطيار، الذي لم يكن وقتها في الخدمة، الأم، التي بدا عليها الإرهاق والتعب، لصعوبة التعامل مع الموقف، عرض عليها المساعدة، وحمل عنها أحد الطفلين الصغيرين، بينما كان لا يزال يرتدي زيه، وأخذ يرضع الصغير، بينما اهتمت الأم بالطفل الآخر، حسب ما ذكر موقع «ديلي ميل» البريطاني.

والتقط أحد الموجودين على متن الطائرة صورة للطيار، وهو يحمل الرضيع بيد، وباليد الأخرى يمسك ببرونة الطعام، مبتسمًا للكاميرا، وتم نشرها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

ويقول الطيار عما حدث: «لدي أطفال لذا كان رد فعل طبيعي مني لمساعدة الراكبة التي تحمل أطفالها».

وعندما تمكن الطيار من تهدئة الطفل وإطعامه، أعطاه لوالدته، ثم أخذ عنها الطفل الآخر، ما أثار إعجاب الموجودين على متن الطائرة.

المصدر : المصرى لايت

شبكةعيونالإخبارية

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