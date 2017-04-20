أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندى: بنى إسرائيل كان عندهم زكاة -
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الشيخ خالد الجندي يوضح معنى "الكنز" وعلاقته بالزكاة -
الشيخ خالد الجندي: لا يجوز إخراج الزكاة من مال الطفل اليتيم -
حظك اليوم برج الجدي الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
وزير السياحة: ١٠ طائرات سعودية لإنهاء أزمة المعتمرين خلال ساعات -
"بيت المقدس" تقطع رؤوس ثلاثة أشخاص بدعوى تعاونهم مع الأمن برفح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. منوعات

شاهد| تصرف إنساني لطيار مع أم لأربعة أطفال: «لدي أبناء ورد فعلي طبيعي»

Google+ Print
شاهد| تصرف إنساني لطيار مع أم لأربعة أطفال: «لدي أبناء ورد فعلي طبيعي» شاهد| تصرف إنساني لطيار مع أم لأربعة أطفال: «لدي أبناء ورد فعلي طبيعي»

لم يستطع توم نيستروم، الطيار على متن الخطوط الجوية الفنلندية، أن يمنع نفسه وألا يتصرف كأب عندما وجد راكبة على متن الطائرة تصطحب معها أبناءها الأربعة، من بينهم رضيع، وتكافح للتعامل مع الموقف، فقد كانت بمفردها خلال الرحلة الجوية.

وعندما شاهد الطيار، الذي لم يكن وقتها في الخدمة، الأم، التي بدا عليها الإرهاق والتعب، لصعوبة التعامل مع الموقف، عرض عليها المساعدة، وحمل عنها أحد الطفلين الصغيرين، بينما كان لا يزال يرتدي زيه، وأخذ يرضع الصغير، بينما اهتمت الأم بالطفل الآخر، حسب ما ذكر موقع «ديلي ميل» البريطاني.

والتقط أحد الموجودين على متن الطائرة صورة للطيار، وهو يحمل الرضيع بيد، وباليد الأخرى يمسك ببرونة الطعام، مبتسمًا للكاميرا، وتم نشرها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

ويقول الطيار عما حدث: «لدي أطفال لذا كان رد فعل طبيعي مني لمساعدة الراكبة التي تحمل أطفالها».

وعندما تمكن الطيار من تهدئة الطفل وإطعامه، أعطاه لوالدته، ثم أخذ عنها الطفل الآخر، ما أثار إعجاب الموجودين على متن الطائرة.

Kind: Captain Tom Nystrom, an off-duty Finnair pilot, offered to take a baby on his lap to feed after he noticed a mother struggling to look after her four young children on the flight

 

المصدر : المصرى لايت

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
8 الصبح - مصممة الحلي التراثية شيماء مصطفى تتحدث عن صناعة الحلي وكيفة الحفاظ عليها

8 الصبح - مصممة الحلي التراثية شيماء مصطفى تتحدث عن صناعة الحلي وكيفة الحفاظ عليها