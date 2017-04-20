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حاجة الجسم للطاقة تقل مع التقدم في العمر

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حاجة الجسم للطاقة تقل مع التقدم في العمر حاجة الجسم للطاقة تقل مع التقدم في العمر

مصراوي Masrawy

حاجة الجسم للطاقة تقل مع التقدم في العمر

دب أ-

يبدأ الجسم بعد الخمسين في فقدان من 1 إلى 2% من كتلة العضلات في العام الواحد، وبذلك يقل الأيض القاعدي اليومي للرجل في سن 65 سنة بحوالي 300 سعر مقارنة بشاب في سن 25 سنة، وهذا يعادل الطاقة التي تنتج عن تناول ثلاث ثمرات من الموز في اليوم، وأوضحت جروهمان أن كبار السن يتحركون بشكل أقل، لذا يمكن أن يقل الاحتياج اليومي من الطاقة لما يصل إلى 600 سعر حراري.

ويؤدي الاحتفاظ بالنظام الغذائي المعتاد إلى زيادة الوزن على المدى الطويل، ومن ناحية أخرى فإن الجسم يحتاج إلى نفس الكمية من الفيتامينات والمعادن، لذلك ينبغي تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، أي الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن بما يتناسب مع كمية الطاقة، وينطبق ذلك على خبز الحبوب الكاملة مثلاً عند مقارنته مع خبز التوست.

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مصراوي Masrawy

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