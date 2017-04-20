الإعلامي أحمد موسى يهاجم الداعية مصطفى حسني لهذا السبب

شيماء مصطفى

هاجم الأعلامي أحمد موسى، الداعية مصطفى حسني، هجوما شرسا بسبب وصف الأخير، الشيخ حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، بالقائد والشهيد وأضاف أحمد موسى، أن الناس بتنخدع في الداعية ولابد من توضيح الحقائق للناس.

فقد وصف الداعية مصطفى حسني، الشيخ حسن البنا بالقائد والشهيد حين تحدث عن جماعة الإخوان وتحدث أيضا مصطفى حسني، عن السيدة زينب غزال مؤسسة جماعة النساء المسلمات، حينما نسب إليها محاولة قتل الرئيس جمال عبد الناصر فيما يعرف بحادث المنشية.

وتابع أحمد موسى، أن الشيخ حسن البنا لم يجاهد ضد الاحتلال في سبيل الله، وأنه قُتل بالرصاص ولايجب وصفه بالشهيد، والإخوان هم من حالوا اغتيال الرئيس عبد الناصر .

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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