“سما المصري” بعد طلب الإحاطة بوقف برنامجها الديني:”المجلس له كبير ويستطيع أن يأتي لي بحقي”..شاهد

شيماء مصطفى

قالت الفنانة”سما المصري” في مداخلة تليفونية مع الإعلامي”وائل الإبراشي” أن النائب”خالد أبو طالب” عضو لجنة الدفاع والأمن القومي قدم طلب إحاطة لرئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب لوقف برنامجها الديني والذي كان من المقرر له أن يعرض في رمضان، واستنكرت”المصري” قائلة”هل وظيفة النائب مراقبة الشعب أم نحن نحاسبه، وتساءلت هل من المهم أن يهتموا بمشاكل الناس أم بشئ في علم الغيب”، وهاجمت”سما” النائب قائلة”لماذا لم يقدم النائب طلب إحاطة عن تفجير الكنائس أو غلاء الأسعار أو قوانين التحرش والإغتصاب”.

ورد النائب “ابو طالب”علي سما المصري في مداخلته التليفونية مع الإبراشي قائلا:”أن هذا البرنامج يمس الأصول الدينية والمجتمع المصري ، وأن سما معروفة بتقديم مقاطع استعراضية وراقصة ولا تصل الاستهانة بالدين بأنها تقدم برنامج ديني وخاصة في رمضان”، واختتم النائب كلامه مطالبا”سما” أن تظل في الرقص والاستعراض بعيدا عن الدين، مؤكدا أن الأجيال القادمة بحاجة إلى قدوة مثل”الشيخ الشعراوي” وليس “سما المصري”.

وسأل الإبراشي النائب”بدير عبد العزيز” في مكالمة تليفونية لماذا اهتم بالقضية وقدم شكوى ضد برنامج سما المصري الديني في المجلس؟، فرد قائلا:” أن صحفي سأله أن سما المصري ستقدم برنامج ديني في رمضان، وكان تعليق بدير”أن سما فنانة ولابد أن نترك الدين لأصحاب الدين وليس كل شخص يتكلم في الدين”، بينما إختتمت”سما المصري” ردها علي النائبين قائلة” المجلس له كبير ويستطيع أن يأتي لي بحقي كمواطنة إنتخبت هذا المجلس ورشحت نفسي فيه من قبل”.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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