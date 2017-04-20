هذه الأعراض تنذر بالإصابة بسرطان المبايض

كتبت- ميرا ماهر

يمكن لبعض الأعراض الظاهرة أن تنذر بالإصابة بسرطان المبايض، مثل النزيف في غير موعد الدورة الشهرية أو بعد بلوغ مرحلة انقطاع الطمث أو الرغبة الملحة في التبول.

لكن ذكرت مجلة “فرويندين” الألمانية أن هناك أعراض أخرى غير واضحة، كما أنها تشير لسرطان المبايض، مثل مشاكل الهضم المفاجئة والمستمرة أو تكرار الشعور بالامتلاء والانتفاخ.

يوجد عوامل تزيد من خطر الإصابة بسرطان المبايض، مثل البدانة الشديدة والعلاج الهرموني في مرحلة انقطاع الطمث، وكذلك ظهور حالات الإصابة بسرطان المبايض أو سرطان الثدي في العائلة.

لذا ينبغي استشارة الطبيب على الفور عند ظهور أحد هذه الأعراض سالفة الذكر، حيث ذكرت المجلة أن الاكتشاف المبكر لسرطان المبايض يساعد على الشفاء منه في أكثر من 90% من الحالات.