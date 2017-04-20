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«فودة» و«أبو سنة» يبحثان تفعيل الخط البحري السياحي

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«فودة» و«أبو سنة» يبحثان تفعيل الخط البحري السياحي «فودة» و«أبو سنة» يبحثان تفعيل الخط البحري السياحي

التحرير

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استقبل محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، اليوم الخميس، اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، ووفد من مسؤولي ميناء العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية؛ لمناقشة سبل التعاون في المجال البحري بين نويبع وشرم الشيخ والعقبة بالأردن.

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وطالب "فودة"، بضرورة تفعيل اتفاقية التآخي بين مدينتي شرم الشيخ والعقبة، واستغلال العلاقات المتميزة بين والأردن على المستوى الرئاسي والشعبي في التعاون في كافة المجالات الرياضية والثقافية والتجارية والفنية، كما طالب بتبادل الزيارات، داعيا كافة المسؤولين بالأردن لزيارة المدن السياحية بجنوب سيناء.

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كما طالب المحافظ بتفعيل الخط البحري السياحي (العقبة / شرم الشيخ / البحر الأحمر)، مؤكدا على العلاقة الوثيقة بين البلدين.
 

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